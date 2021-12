12 Startplätze vergeben: Diese Mannschaften stehen im Achtelfinale der Champions League

Vor den abschließenden Vorrundenspielen am Mittwochabend sind in der Champions League zwölf Achtelfinal-Startplätze bereits fest vergeben. Am Dienstagabend kam einzig Atlético Madrid, das sich den zweiten Platz in der Gruppe B sicherte, hinzu. Ansonsten waren die Spiele am Dienstag mit Blick auf die Vergabe der Tickets für die K.o.-Runde der Königsklasse ohne Bedeutung. So standen in den Gruppen A bis D sieben der acht Achtelfinal-Teilnehmer aus dem oberen Tableau bereits nach dem fünften Spieltag fest. Die Bundesliga-Vertreter Borussia Dortmund und RB Leipzig hatten schon vor dem Abpfiff ihrer letzten Partien keine Chance mehr, in der Champions League zu überwintern.

