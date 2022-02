PSG, Real Madrid, FC Liverpool & Co.: Die ersten acht Champions-League-Achtelfinalisten im Form-Check

Champions-League-Achtelfinale, Teil 1: Am Dienstag und Mittwoch beginnt die diesjährige K.o.-Phase der Königsklasse mit den ersten vier Partien. Die zweite Hälfte der Hinspiel-Runde der letzten 16 Mannschaften geht dann in der kommenden Woche über die Bühne. Wie sind die Mannschaften, die schon jetzt ran müssen, in Form? Wie ist die Lage vor dem Top-Duell zwischen Paris St. Germain und Real Madrid? Und müssen sich die Fans des FC Bayern nach der Pleite am Wochenende beim VfL Bochum wirklich Sorgen machen? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick. Anzeige

Paris St. Germain Bei der Erfüllung des größten Traums konnten den Parisern auch die Millionen ihrer katarischen Investoren bisher nicht helfen - in diesem Jahr soll es mit dem Champions-League-Triumph nun aber endlich klappen. Problem: So richtig rund läuft es in dieser Saison bisher nicht. Obwohl man seinem Starensemble vor der Saison auch noch Lionel Messi hinzugefügt hatte, ist der erste mögliche Titel bereits futsch. Ende Januar verabschiedete man sich aus dem nationalen Pokal. In der Gruppenphase der Champions League musste man Manchester City zudem den ersten Platz überlassen. Immerhin: In der Ligue 1 grüßt PSG souverän von der Spitze. Doch das Leistungsgefälle in Frankreichs Liga ist groß. Ob die Form und Klasse der Pariser nun im Königsklassen-Achtelfinale gegen Real Madrid reicht? fraglich. Das Sturmtrio Neymar, Messi und Kylian Mbappé ist gefordert.

Real Madrid Real führt die Tabelle der spanischen La Liga an und gab sich bis auf den Ausrutscher gegen den krassen Außenseiter Sheriff Tiraspol auch in der Gruppenphase der Champions League keine Blöße - dennoch wirken die Königlichen in dieser Saison nicht immer souverän. In der Heimat ließ man in diesem Jahr schon gegen den FC Getafe (0:1), den FC Elche (2:2) und den FC Villarreal (0:0) Punkte. Gegen PSG wird es vor allem darauf ankommen, die Offensivabteilung der Franzosen mit Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé in den Griff zu bekommen. So oder so dürfte es ein Duell auf Augenhöhe werden. Vor vier Jahren behielten Toni Kroos & Co. gegen die Pariser schon einmal im Königsklassen-Achtelfinale die Oberhand, am Ende gewann man dann gar Henkelpott. Es war der bislang letzte CL-Triumph der Madrilenen.



RB Salzburg Der Einzug ins Achtelfinale der Champions League ist für die Österreicher der größte internationale Erfolg der Vereinsgeschichte - und dürfte bei der Mannschaft des jungen deutschen Trainers Matthias Jaissle (33) Hunger auf mehr gemacht haben. Ob dieser gegen die übermächtig erscheinenden Bayern gestillt werden kann, scheint aber fraglich. Rund um den 20 Jahre alten deutschen Nationalstürmer Karim Adeyemi verfügt Salzburg zwar über ein ebenso talentiertes wie spannendes Team, doch Erfahrung auf allerhöchstem Niveau weist kaum ein RB-Profi auf. Man dürfte also auf Unbekümmertheit und jugendlichen Elan setzen. In der heimischen Liga genügt dies. Dort führt Salzburg gewohnt souverän das Tableau an. Und: In der Gruppenphase der Champions League schaltete man immerhin den VfL Wolfsburg aus.

FC Bayern Blickt man allein auf den Auftritt des FC Bayern im Bundesliga-Spiel am vergangenen Samstag beim VfL Bochum, muss einem auch für das nun anstehenden Königsklassen-Duell in Salzburg mulmig werden - könnte man meinen. Doch wenn es drauf ankommt, geben sich die Münchner in der Regel nur selten eine Blöße. Die individuelle Klasse von Robert Lewandowski, Thomas Müller & Co. sollte selbst an zwei schlechten Bayern-Tagen genügen, um Salzburgs Serienmeister in Hin- und Rückspiel aus dem Weg zu räumen. Zumal es in der Champions League für den FCB bisher glänzend lief. Mit sechs Siegen und insgesamt 22 Toren stürmte man durch die Gruppenphase. Auch der verletzungsbedingte Ausfall von Nationaltorhüter Manuel Neuer sollte im Achtelfinale nicht entscheidend ins Gewicht fallen.

Inter Mailand Italiens Meister geriet im vergangenen Monat auch hierzulande wieder etwas mehr in den Fokus. Nationalspieler Robin Gosens wechselte von Atalanta Bergamo zu Inter und soll dabei helfen, den Mailändern auch international wieder zu etwas mehr Glanz als in den vergangenen Jahre zu verhelfen. Der letzte Champions-League-Triumph liegt mittlerweile schließlich schon zwölf Jahre zurück. Im Duell mit dem FC Liverpool wird Gosens seinem neuen Team allerdings wohl noch nicht helfen können. Der 27-Jährige leidet weiterhin an den Folgen einer Oberschenkelverletzung. Um gegen die Engländer zu bestehen, wird für Inter vieles positiv zusammenlaufen müssen. In der Gruppenphase zog man gegen Real Madrid zweimal den Kürzeren und blieb den Nachweis, dass man gegen die absoluten Top-Teams des Kontinents bestehen kann, schuldig. Auch in der Serie A zeigt man sich in diesem Jahr nicht annähernd so dominant wie in der Vorsaison und muss um eine erfolgreiche Titelverteidigung kämpfen.

FC Liverpool Sechs Spiele, sechs Siege: Ohne Probleme überstand der FC Liverpool die Gruppenphase und zog trotz der durchaus beachtlichen Konkurrenz von Atlético Madrid, der AC Mailand und des FC Porto souverän ins Achtelfinale ein. Läuft alles Plan dürfte dort nun auch Milans Stadtrivale Inter eine überwindbare Hürde darstellen. In der englischen Premier League belegt die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp derzeit den zweiten Tabellenplatz - mit deutlichem Vorsprung auf den Dritten FC Chelsea, allerdings noch deutlicherem Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City. Zudem ist man noch in beiden nationalen Cup-Wettbewerben vertreten. Im Ligapokal kann man sich im Finale Ende Februar gegen Chelsea bereits den ersten Titel der Saison sicher. Noch lieber würden die "Reds" aber wohl am 28. Mai jubeln. Dann findet in St. Petersburg das Champions-League-Endspiel statt. Dass Klopp weiß, wie man die Königsklasse gewinnt, bewies er beim Triumph vor knapp drei Jahren.

Sporting Lissabon Die Achtelfinal-Auftritte von Sporting Lissabon bei Manchester City dürfte man vor allem bei Borussia Dortmund mit traurigen Blicken verfolgen. Schließlich war Portugals Meister maßgeblich daran beteiligt, dass sich der BVB bereits nach der Gruppenphase aus dem Wettbewerb verabschiedete. Reicht es für Sporting nun sogar für mehr? Schwer vorstellbar. City dürfte dem Underdog in nahezu allen Belangen überlegen sein, die Pflichtaufgabe erledigen. An ihren bislang letzten K.o.-Runden-Auftritt in der Champions League werden sich die Lissaboner nur missmutig erinnern. Im Achtelfinale vor 13 Jahren setzte es gegen den FC Bayern eine 0:5- und eine 1:7-Niederlage. Gegenwärtig gab es zuletzt nicht nur sportliche Nachrichten rund um den Klub. Am Anschluss an das Top-Spiel der portugiesischen Liga bei Spitzenreiter FC Porto (2:2) kam es auf dem Rasen zu unschönen Szenen - sogar die Polizei musste eingreifen und schlichten.