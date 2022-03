Ajax Amsterdam empfängt im Champions-League-Achtelfinalrückspiel am Dienstagabend (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) Benfica Lissabon. Das Hinspiel im Estadio da Luz ging 2:2 aus. Im Rückspiel will die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag in der heimischen Johan Cruijff Arena nun einen Sieg einfahren. Der Ex-Frankfurter Sebastien Haller war im laufenden Wettbewerb bereits elf Mal erfolgreich und hat in der Torschützenliste der Königsklasse nur Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (zwölf Treffer) vor sich, der jedoch ein Spiel mehr auf dem Konto hat. Im Hinspiel traf Haller gleich zweimal – einmal zum zwischenzeitlichen Ausgleich jedoch ins eigene Tor.

