Dusan Tadic rettet Ajax Amsterdam in Champions-League-Playoffs - Celtic und Porto scheitern

Blamage nur knapp abgewendet: Ajax Amsterdam hat in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League haarscharf ein überraschendes Aus verhindert. Der Halbfinalist aus dem Vorjahr gewann am Dienstagabend im Rückspiel gegen den griechischen Vertreter PAOK Saloniki vor allem dank zweier Elfmeter-Tore von Dusan Tadic mit 3:2 (0:1). Im Hinspiel hatte das Team von Trainer Erik ten Hag nur 2:2 gespielt und stand daher vor eigenem Publikum unter Druck.

Zwei Tadic-Elfmeter retten Ajax in die Playoffs

Zu Beginn sah es zunächst nach einer Überraschung aus. Der Außenseiter aus Thessaloniki ging durch einen Treffer von Diego Biseswar in der 23. Minute in Führung. Vor der Halbzeit musste ein Elfmeter für Ajax her, um auszugleichen. Den Strafstoß verwandelte Tadic (43.), der in der 32. Minute vom Punkt noch an PAOK-Torwart Alexandros Paschalakis gescheitert war (32.).

Mit diesem Ergebnis wären die Holländer aufgrund des mehr erzielten Auswärtstores bereits eine Runde weiter gewesen. Allerdings hätte ein Treffer der Gäste das Ausscheiden bedeutet. Für die Entscheidung sorgten schließlich Nicolas Tagliafico (79.) und erneut Tadic per Strafstoß (85.). Für den letztlich unbedeutenden Anschluss sorgte erneut Biseswar in der Nachspielzeit.