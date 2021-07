Kosten, Vorberichte, Experten: So plant Amazon Prime für die Champions League

Die neue Saison startet nicht nur bei den internationalen Klubs mit neuen Gesichtern: Mit Amazon Prime Video stößt bei der Übertragung von Champions-League -Partien in dieser Spielzeit ein neuer Anbieter auf den Markt. Der amerikanische Onlinehandelsriese sicherte sich für die kommenden drei Jahre die exklusiven Übertragungsrechte von 16 Dienstag-Topspielen der Königsklasse. Alle anderen Partien werden vom Sport-Streaming-Anbieter DAZN ausgestrahlt. Pay-TV-Sender Sky ist raus. Bei den Playoffs in drei Wochen wird Amazon sein Debüt im europäischen Spitzenwettbewerb geben. Am Dienstag gab das Unternehmen Einblicke, welche Partien übertragen werden sollen, wer als Experte dabei ist und wie das Rahmenprogramm der Spiele aussehen wird.

Sky-Moderator Sebastian Hellmann, der in der Champions League auch für Amazon vor der Kamera stehen wird, leitete durch die Pressekonferenz. In dieser begrüßte er zum Start Amazons europäischen Sportchef Alex Green, der von einem großen Jahr für das Unternehmen sprach. In England überträgt der Handelsriese bereits Spiele der Premier League. Ab dieser Saison zeigt man in Frankreich zudem den Großteil der Spiele der Ligue 1 und 2. In Italien und Deutschland laufen ab dieser Saison zudem die ersten Champions-League-Begegnungen.