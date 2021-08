Mit Götze, Volland, Nübel & Co.: Amazon legt erste Champions-League-Übertragungen fest

Mit Kevin Volland, Alexander Nübel, Mario Götze, Julian Weigl & Co. startet Amazon Prime Video in seine ersten Champions-League-Übertragungen. Der Streamingdienst gab am Donnerstag die ersten Königsklassen-Partien bekannt, die auf der Plattform zu sehen sein werden. Die Wahl fiel auf das Playoff-Hinspiel zwischen der AS Monaco und Schachtjor Donezk am 17. August (21 Uhr) sowie das Playoff-Rückspiel zwischen der PSV Eindhoven und Benfica Lissabon am 24. August (21 Uhr). Neben diesen beiden Begegnungen wird Amazon, das in dieser Saison erstmals Rechte an der Champions League hält, jeweils dienstags insgesamt 14 weitere Top-Spiele live zeigen.

