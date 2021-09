Deutsches Duell in der Champions League am frühen Mittwochabend: Für Nationalspieler Robin Gosens geht es mit Atalanta Bergamo zuhause gegen die Young Boys Bern von Trainer David Wagner (18.45 Uhr, DAZN). Gosens rettete seinem Team am ersten Spieltag mit dem Treffer zum 2:2-Endstand gegen den FC Villarreal zumindest einen Punkt in Gruppe F. Am zweiten Spieltag soll es gegen den Meister aus der Schweiz nun drei Zähler für die Mission Achtelfinale geben. Allerdings haben Wagners Young Boys am ersten Spieltag mit einem 2:1-Sieg gegen Manchester United überrascht und könnte mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt machen, um im europäischen Wettbewerb zu überwintern. Anzeige

Im Parallelspiel am frühen Mittwochabend stehen sich die beiden Außenseiter in der Gruppe H gegenüber: Zenit St. Petersburg empfängt Malmö FF. Die Russen unterlagen am ersten Spieltag knapp mit 0:1 bei Titelverteidiger FC Chelsea. Malmö verlor mit 0:3 gegen Juventus Turin. Auf das Achtelfinale können beide Teams wohl nur schielen. Ein Sieg im direkten Duell wäre aber zumindest die Grundvoraussetzung – auch um im Zweifel auf Platz drei europäisch zu überwintern.