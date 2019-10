,,Wenn wir in Madrid so spielen wie in der zweiten Halbzeit in Frankfurt, haben wir eine Chance", gibt sich Bayer-Sportdirektor Rudi Völler (59) Mühe, in Zweckoptimismus zu machen. Atlético Madrid ist am Dienstag das nächste Schwergewicht für die Bayer-Elf, die in den Bundesliga-Topspielen gewogen wurde und als zu leicht befunden wurde. Die unnötige 1:2-Heimniederlage gegen Lokomotive Moskau hat die Situation der Leverkusener in dieser Gruppe vom Start weg verschärft. Die beiden Spiele gegen die Mannschaft aus Russland waren eigentlich als ,,Bonus-Punkte" eingeplant, um mindestens Rang drei und damit das Überwintern in der Europa League zu sichern. Damit könnte es eng werden. Bayer-Coach Peter Bosz (55) droht mit Leverkusen eine ähnliche Pleite wie vor zwei Jahren bei Borussia Dortmund. Immerhin: Zwei Punkte reichten dem BVB damals, um in der Europa League weiter ,,wirken" zu dürfen. In der Rückserie und bei den Spielen gegen Atalanta Bergamo (3:2 / 1:1) war Bosz allerdings schon nicht mehr dabei. Er wurde in Dortmund im Dezember 2017 entlassen und durch Peter Stöger ersetzt. Das ist die Vergangenheit. Aktuell sieht es so aus, dass Bayer Leverkusen aus den Spielen gegen Atlético und Juventus mindestens ein Remis braucht, dazu natürlich einen Sieg in Moskau am fünften Spieltag. Klappt das nicht, muss man hoffen, dass Lok gegen Juventus und gegen die ,,Colchoneros" ebenfalls nicht punktet und man den direkten Vergleich gewinnt. Dazu wären ein 2:0 oder ein 3:1-Auswärtserfolg in der russischen Hauptstadt nötig.