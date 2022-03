Champions-League-Aus gegen Atlético: Darum ist Manchester United international nur noch zweitklassig

In der fünften Minute der Nachspielzeit schöpfte Manchester United ein letztes Mal Hoffnung. Es gab Ecke für die Mannschaft von Interimstrainer Ralf Rangnick im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Die roten Trikots der Gastgeber fluteten den Strafraum von Atlético Madrid, sogar Torwart David De Gea rannte mit nach vorne. “United! United! United!", brüllte das Old Trafford, doch es brüllte vergebens. Außenverteidiger Alex Telles trat die Ecke in die Mitte, der Ball landete in den Händen von Atlético-Torwart Jan Oblak, und die Reaktion der beiden Trainer zeigte, was das bedeutete: Gästecoach Diego Simeone ballte in bester Diego-Simeone-Manier die Fäuste und schrie seine Freude heraus, Rangnick senkte den Kopf. Beide wussten: Atlético stand im Viertelfinale, Manchester United war ausgeschieden. Anzeige

1:0 gewannen die Gäste aus Spanien die Partie im Old Trafford, das reichte nach dem 1:1 im Hinspiel zum Verbleib in der Champions League. Simeones Mannschaft hatte wieder einmal vollbracht, was sie so meisterhaft beherrscht wie kein anderes Team in Europa. Sie hatte eine ihrer wenigen Chancen genutzt (Renan Lodi traf in der 41. Minute) und sich danach in der eigenen Hälfte verschanzt und den knappen Vorsprung ebenso diszipliniert wie trickreich verteidigt. "Ich weiß nicht, ob das Spiel mal länger als zwei Minuten lief, ohne unterbrochen zu werden, weil jemand am Boden lag", klagte United-Trainer Rangnick.

Er war ziemlich sauer nach der Veranstaltung – nicht auf die eigene Mannschaft oder den Gegner (“Sie spielen seit zehn Jahren so. Ich war nicht überrascht”), sondern auf Schiedsrichter Slavko Vinčić. Dieser hätte "einige kuriose Entscheidungen getroffen" und es Atlético "ziemlich leicht gemacht, Zeit zu schinden", fand Rangnick. Vor dem Gegentreffer wollte der Trainer ein Foul an United-Flügelstürmer Anthony Elanga gesehen haben, und die Nachspielzeit von “nur” vier Minuten war “ein Witz” aus Rangnicks Sicht.

ManUnited-Stars bleiben in den entscheidenden Momenten blass Trotzdem wäre es allerdings falsch, Manchester Uniteds Scheitern als unverdient zu bezeichnen. Das 1:1 im Hinspiel war glücklich gewesen für Englands Rekordmeister, und beim Treffen im Old Trafford kam die Mannschaft dem Ausgleich nach Atléticos Tor nie wirklich nahe. Cristiano Ronaldo, am Wochenende noch mit einem Dreierpack gegen Tottenham Hotspur, gab zum ersten Mal in einem Champions-League-Spiel seit 2011 keinen einzigen Torschuss ab. Spielmacher Bruno Fernandes zeigte nach überstandener Corona-Infektion eine schwache Leistung, Jadon Sancho fehlte die Durchschlagskraft. Die eingewechselten Paul Pogba, Marcus Rashford und Edinson Cavani konnten der Partie keine Wendung mehr geben. “Wir haben alles versucht, um den Ausgleich zu erzielen, aber es war schwierig gegen diese Wand aus Spielern", sagte Rangnick.