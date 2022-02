Doch auch der kommende Gegner Atlético Madrid spielt keine herausragende Saison. Der amtierende spanische Meister hinkt seinen Ansprüchen als Tabellenfünfter hinterher. Auch in der Copa del Rey, dem spanischen Pokalwettbewerb, strich Atlético früh die Segel. Gegen Real Sociedad war bereits im Achtelfinale Schluss. Auch in der Champions-League-Gruppenphase bangte die Simeone-Elf lange ums Weiterkommen. Erst am letzten Spieltag sicherte sich "Atleti" nach einem 3:1-Sieg über den FC Porto das Ticket für die nächste Runde. Die Tatsache, dass Angreifer Antoine Griezmann gegen Manchester aufgrund einer Muskelverletzung nicht mitwirken kann, macht die Ausgangslage für die Spanier nicht besser.