Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale live im TV und Online-Stream sehen

Da war es nur noch der FC Bayern München . Der deutsche Rekordmeister schaffte es als einziger deutscher Vertreter über die Gruppenphase hinaus und steht im Achtelfinale der Champions League. Dort warten unter anderem mit Paris Saint-Germain , dem FC Chelsea um den deutschen Trainer Thomas Tuchel oder Atlético Madrid hochkarätige Gegner auf die Schützlinge von Julian Nagelsmann. Der Bayern-Gegner sowie die übrigen Paarungen in der Runde der letzten 16 werden am Montag in Nyon ermittelt (12 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker).

Ausgetragen wird das Achtelfinale im Februar (15./16./22./23.) und März (8./9./15./16.) des kommenden Jahres. Ausgeschlossen sind Paarungen zwischen zwei Mannschaften aus einem Landesverband. Auch Duelle zwischen Teams, die bereits in der Gruppenphase aufeinandertrafen, sind nicht möglich. Die Gruppensieger haben als gesetzte Mannschaften im Rückspiel Heimrecht. Wichtige Neuerung: Die "Auswärtstorregel" findet in dieser Saison keine Anwendung mehr. Sollte es nach Addition von Hin- und Rückspiel also unentschieden stehen, geht es in die Verlängerung - unabhängig davon, wie viele Treffer die Teams zu Hause oder auswärts erzielt haben.