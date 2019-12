Lostöpfe, Termine, Prämien: So läuft die Champions-League-Auslosung mit dem FC Bayern, dem BVB und RB Leipzig

Selbstbewusstsein bei den Gruppensiegern FC Bayern und RB Leipzig , bloß nicht wieder die Engländer als Wunsch bei Borussia Dortmund : Bei der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals drohen den drei verbleibenden deutschen Königsklassen-Startern heute (12 Uhr im SPORT BUZZER-Liveticker) in Nyon schwierige Aufgaben. Nicht zuletzt das Beispiel der Bayern, die im Vorjahr den späteren Sieger FC Liverpool zugelost bekamen , beweist, wie sehr die kleinen Kugeln schon in der Runde der letzten 16 die Bewertung einer ganzen Saison beeinflussen können. Der SPORT BUZZER zeigt, welche Gegner auf die deutschen Vertreter warten und wirft einen Blick auf die Lostöpfe, die Prämien und die Spieltermine.

Bayern und Leipzig gehen nach ihren jeweiligen Gruppensiegen aus Lostopf 1 ins Rennen, der BVB liegt in Lostopf 2 . Die Dortmunder mussten sich in ihrer Gruppe mit Platz zwei hinter dem FC Barcelona begnügen. Ein deutsches Duell ist im Achtelfinale allerdings ausgeschlossen . Auch zwei Teams, die sich bereits in der Vorrunde duellierten, können einander nicht zugelost werden. Daraus ergibt sich, dass auf die Münchner und RB jeweils sechs potenzielle Gegner warten. Die Borussia wird auf eines von fünf möglichen Teams treffen.

Gegen welche Gegner könnte es für Bayern, den BVB und Leipzig gehen?

FC Bayern München

Sechs Spiele, sechs Siege: Der FC Bayern schaffte in der Gruppenphase der Champions League als erste deutsche Mannschaft überhaupt einen verlustpunktfreien Durchmarsch. Als Lohn gab es den ersten Platz in der Gruppe B. Ein Bundesliga-Duell mit dem BVB scheidet im Achtelfinale zwar aus - dafür könnte aus dem Topf der Gruppenzweiten ein anderer Hochkaräter wie Real Madrid oder der FC Chelsea warten. Joshua Kimmich ist dennoch nicht bange und meint unabhängig vom Ausgang der Auslosung: "Wenn wir da in einer normalen Verfassung sind, gehen wir als Favorit ins Spiel." Die weiteren möglichen Gegner: Olympique Lyon, SSC Neapel, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Dem BVB, der in Gruppe F Zweiter wurde, dürfen der bisherige Gruppengegner FC Barcelona und die deutschen Mannschaften FC Bayern und RB Leipzig nicht im Achtelfinale zugelost werden. In der Runde der letzten 16 kann es für die Dortmunder zu einem Wiedersehen mit zwei früheren BVB-Trainern kommen, denn sowohl der FC Liverpool mit Jürgen Klopp als auch Paris Saint-Germain mit Thomas Tuchel kommen als Gegner in Frage. "Die Klubs aus dem Norden Englands brauchen wir nicht unbedingt", sagt Manager Michael Zorc mit Blick auf die möglichen Lose Liverpool und Manchester City. Die weiteren möglichen Gegner: Manchester City, Juventus Turin, FC Valencia

RB Leipzig

Die Leipziger qualifizierten sich als Sieger der Gruppe G einigermaßen souverän für das Achtelfinale. RB-Trainer Julian Nagelsmann stellte mit seinen 32 Jahren, vier Monaten und 18 Tagen einen Rekord als jüngster Gruppensieger-Trainer einen Champions-League-Rekord auf. Im Topf der Gruppenzweiten stehen als potenzielle Gegner unter anderem Schwergewichte wie Real Madrid oder Tottenham Hotspur bereit. Auf den deutschen Gruppenzweiten Borussia Dortmund können die Leipziger nicht treffen. "Ich glaube nicht, dass alle uns als Wunschgegner haben", sagt Sportdirektor Markus Krösche. Die weiteren möglichen Gegner: FC Chelsea, SSC Neapel, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid