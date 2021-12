Champions-League-Auslosung: FC Bayern trifft im Achtelfinale auf Atlético Madrid

Der FC Bayern bekommt es im Achtelfinale der Champions League mit Atlético Madrid zu tun. Das ergab die Auslosung am Montagmittag in der UEFA-Zentrale in Nyon. Ausgetragen werden die Partien im Februar (15./16./22./23.) und März (8./9./15./16.) des kommenden Jahres. Da die Münchner ihre Vorrundengruppe gewannen, haben sie im Rückspiel Heimrecht. Die Bayern sind das einzige noch im Wettbewerb vertretene Bundesliga-Team. Borussia Dortmund und RB Leipzig stiegen in die Europa League ab, der VfL Wolfsburg verabschiedete sich nach der Gruppenphase komplett vom internationalen Parkett.

