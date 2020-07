Werner, Sané, Tuchel: Deshalb steht die Champions-League-Auslosung unter besonderen Vorzeichen

An Geisterspiele haben sich Fans und Mannschaften inzwischen zähneknirschend gewöhnt, doch bei der Fortsetzung der Champions League und der Europa League im August wird man sich auf weitere, bisher eher fremde Umstände einstellen müssen. Schon bevor die nächsten Runden der beiden Wettbewerbe am Freitag in Nyon ausgelost werden (ab 12 Uhr), ist klar: Nicht alle Stars werden dabei sein, manche Kicker könnten sogar noch für ihren "alten Klub" auflaufen. Und: Auf Mitfavorit Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel wartet ein extremer Kaltstart. Vom neuen Modus, nach dem beide Wettbewerbe ab dem Viertelfinale im K.o.-Modus ausgetragen und in jeweils in einem einzigen Land stattfinden werden, ist da noch gar nicht die Rede.