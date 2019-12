Champions League: Auslosung zum Achtelfinale live im TV und im Online-Stream schauen

Am vergangenen Mittwoch wurde das Teilnehmerfeld der Königsklasse um die Hälfte dezimiert. Die verbliebenen 16 Vereine blicken am 16. Dezember gespannt nach Nyon, wo ab 12 Uhr (live im SPORTBUZZER-Ticker) die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals stattfindet. Auf dem Weg ins Finale am 30. Mai 2020 im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul befinden sich nach dem Aus von Bayer Leverkusen noch die deutschen Vertreter Bayern, BVB und RB Leipzig.