Champions-League-Ticker zum Nachlesen: Auf diesen Gegner trifft der FC Bayern im Achtelfinale

Die Gruppenphase der Champions League ist abgeschlossen - weiter geht's für 16 Klubs im neuen Jahr. Die Bundesliga wird im Achtelfinale nur durch den FC Bayern München vertreten. Borussia Dortmund und RB Leipzig stiegen indes als Gruppendritter in die Europa League ab. Auf wen die Münchener in der Runde der letzten 16 treffen werden, wird am Montag (12 Uhr) im schweizerischen Nyon ermittelt.

