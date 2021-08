Wer gegen wen in der Champions League? Das ist die spannende Frage, wenn am Donnerstag in Istanbul der frühere Champions-League-Sieger Michael Essien und der ehemalige serbische Fußball-Nationalspieler Branislav Ivanović bei der Auslosung der Gruppenphase assistieren. Bei der ersten Etappe auf dem Weg zum Finale in St. Petersburg hoffen nicht nur die vier Bundesligisten FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg auf Losglück. Bleibt das aus, drohen gleich zu Beginn Hammerspiele und das mögliche Aus. Anzeige

Selbst dem FC Bayern in Lostopf 1 mit den Meistern der Topligen sowie dem Champions-League- (FC Chelsea) und Europa-League-Sieger (FC Villarreal) drohen Hammerlose: So könnten der Elf von Trainer Julian Nagelsmann mit Paris Saint-Germain mit Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar sowie dem FC Porto und der AC Mailand gleich schwere Aufgaben in der Gruppenphase bevorstehen. Parallel werden von der UEFA auch der Trainer sowie die Spielerin und der Spieler des Jahres bekannt gegeben. Verfolgt die komplette Auslosung hier im Liveticker!

Hier zur Orientierung die Lostöpfe im Überblick. Hinweis: Zu deutschen Duellen kann es in der Vorrunde nicht kommen, denn eine Gruppe mit mehreren Teams aus einem Verband ist nicht möglich.

Topf 1: Manchester City (Meister Premier League)

Altlético Madrid (Meister La Liga)

Inter Mailand (Meister Serie A)

FC Bayern München (Meister Bundesliga)

OSC Lille (Meister Ligue 1)

Sporting Lissabon (Meister Liga Portugal)

FC Chelsea (Sieger Champions League)

FC Villarreal (Sieger Europa League) Topf 2: Real Madrid

FC Barcelona

Juventus Turin

Manchester United

Paris Saint-Germain

FC Liverpool

FC Sevilla

Borussia Dortmund Topf 3: FC Porto

Ajax Amsterdam

Shakhtar Donezk

RB Leipzig

RB Salzburg

Benfica Lissabon

Atalanta Bergamo

Zenit St. Petersburg Topf 4: Besiktas Istanbul

Dynamo Kiew

FC Brügge

Young Boys Bern

AC Mailand

Malmö FF

VfL Wolfsburg

Sheriff Tiraspol

Vor allem Dortmund (Lostopf 2), Leipzig (3) und Wolfsburg (4) müssen mit starken Gruppengegnern rechnen. Vor allem für die Niedersachsen sind anspruchsvolle Aufgaben wahrscheinlich. Denn Wolfsburg geht nach fünfeinhalbjähriger Champions-League-Abstinenz im Vergleich zu den Ligakonkurrenten mit dem niedrigsten Koeffizienten an den Start. Bei möglichen Kontrahenten wie Titelverteidiger FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel, Real Madrid und Ajax Amsterdam könnte das Abenteuer schnell vorbei sein.