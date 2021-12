Liveticker zum Nachlesen: CL-Auslosung wird wiederholt - Das ist der Gegner des FC Bayern

Eigentlich wurde am Montag zunächst Atlético Madrid als Achtelfinal-Gegner des FC Bayern München in der Champions League ausgelost. Aufgrund eines technischen Fehlers muss die Ziehung aber wiederholt werden, teilte die UEFA kurz nach der Prozedur mit. Für die 16 verbliebenen Klubs heißt es also erneut: Alle Blicke in die Schweiz nach Nyon, wo ab 15 Uhr noch einmal gelost wird. Dann steht fest, gegen wen die Münchener als einziger verbliebener deutscher Verein zum Auftakt der K.o.-Runde antreten müssen.

