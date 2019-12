Lostöpfe für das Achtelfinale der Champions League komplett: Diese Gegner warten auf den FC Bayern, den BVB und RB Leipzig

Das Achtelfinale der Champions League ist seit Mittwochabend komplett. 16 Mannschaften können nun noch davon träumen, sich mit einem Sieg im Finale am 30. Mai 2020 im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul den begehrten Henkelpott zu sichern. Mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind auch drei deutsche Teams noch im Rennen. Doch wen muss das Trio im Achtelfinale aus dem Weg räumen, um dem großen Ziel und weiteren Millionen-Einnahmen einen Schritt näher zu kommen? Die Antwort gibt es bei der Auslosung am kommenden Montag (12 Uhr) im UEFA-Sitz in Nyon/Schweiz. Zwei Konstellationen sind dabei ausgeschlossen: Mannschaften, die bereits in der Gruppenphase aufeinandertrafen, können einander ebenso nicht zugelost werden wie Teams, die aus dem selben Land stammen.

Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die Lostöpfe und die möglichen deutschen Gegner!