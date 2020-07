Im Liveticker: Die Auslosung der Champions League mit FC Bayern und RB Leipzig in Nyon

Wer ist der mögliche Gegner des FC Bayern im Viertelfinale der Champions League - vorausgesetzt, der Rekordmeister setzt sich im Achtelfinal-Rückspiel (Hinspiel 3:0) gegen den FC Chelsea durch? Und auf wen trifft RB Leipzig in der nächsten Runde der Königsklasse? Am Freitag findet die Auslosung der Viertel- und Halbfinals in Nyon statt.

Keine Zuschauer bei CL-Blitzturnier zugelassen

Fest steht bereits, dass es in der K.o.-Phase des Blitzturniers in Lissabon keine Rückspiele geben wird - außerdem sind keine Zuschauer zugelassen. Bereits im Viertelfinale stehen neben Leipzig auch Atalanta Bergamo, Paris Saint-Germain und Atlético Madrid. Die vier übrigen Rückspiele des Achtelfinals dürfen neben Bayern auch Manchester City (2:1 gegen Real Madrid), der FC Barcelona (1:1 gegen SSC Neapel) und Juventus Turin (0:1 gegen Olympique Lyon) noch im heimischen Stadion austragen.

Die Champions-League-Saison wurde wegen der Corona-Pandemie unterbrochen. Der Wettbewerb findet nicht - wie eigentlich geplant - mit dem Enspiel im Istanbuler Atatürk-Stadion seinen Abschluss, sondern wird in Turnierform im Estadio da Luz in Lissabon zu Ende gespielt. Das Viertelfinale steigt vom 12. bis zum 15. August, die Halbfinals werden am 18. und 19. August ausgetragen. Das Finale geht am 23. August über die Bühne.