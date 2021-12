PSG statt Villarreal: Rangnick und Manchester United erleben Auslosungs-Panne

Diese Aufgabe schien lösbar: FC Villarreal. Für einige Sekunden dürfte man bei Manchester United schon einen kleinen Blick über das im kommenden Februar und März anstehende Champions-League-Achtelfinale hinaus riskiert haben. Problem: "Losfee" Andrei Arschawin hatte bei der Auslosung am Montag in der UEFA-Zentrale in Nyon von Michael Heselschwerdt ein Los aus dem falschen Topf gereicht bekommen. Villarreal war als United-Gegner ausgeschlossen, da beide Teams bereits in der Gruppenphase aufeinandergetroffen waren.

