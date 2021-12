Das Achtelfinale der Champions League ist fast komplett. Am Mittwochabend lösten Benfica Lissabon, RB Salzburg, und OSC Lille die Tickets für die K.o.-Runde. Einzig in Gruppe F gibt es noch Unklarheiten. Da das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Villarreal wegen starker Schneefälle verschoben werden musste, duellieren sich beide Teams am Donnerstag (19 Uhr) um den Einzug in die nächste Runde. Anzeige

Champions-League-Achtelfinale: Wo findet die Auslosung statt?

Am kommenden Montag (12 Uhr) findet in der UEFA-Zentrale in Nyon die Auslosung statt. Aus deutscher Sicht werden sich dann vor allem die Blicke des FC Bayern gebannt in die Schweiz richten. Die Münchner sind der letzte noch verbliebene Bundesliga-Klub im Wettbewerb. Für Borussia Dortmund und RB Leipzig, die nicht über den dritten Platz in ihren jeweiligen Königsklassen-Gruppen hinauskamen, geht es im kommenden Jahr hingegen in der Europa League weiter. Für den VfL Wolfsburg ist das Europa-Abenteuer gänzlich beendet.

Champions League: Wer wird Gegner vom FC Bayern im Achtelfinale?

Als Gruppensieger gehen die Bayern als eines der gesetzten Teams in die Auslosung und weichen Schwergewichten wie Real Madrid, Manchester City oder dem FC Liverpool, die ihre Gruppen ebenfalls gewannen, damit vorerst aus. Einfach wird es für den deutschen Rekordmeister dennoch nicht zwangsläufig. So könnte es beispielsweise zu einem erneuten Duell mit dem Starensemble von Paris St. Germain kommen. Ein Vergleich, an den man in München geteilte Erinnerungen hat. 2020 besiegte man PSG im Champions-League-Finale, im vergangenen Jahr musste man gegen die Franzosen im Viertelfinale die Segel streichen.

Für das Achtelfinale benannten weder der Trainer noch die Münchner Profis mögliche Wunsch- oder Angstgegner. "Das Schöne an einer Auslosung ist, dass man es nicht beeinflussen kann. Ich bin gespannt, wer kommt", sagte Coach Julian Nagelsmann. "Wir schauen, was kommt", sagte Nationalspieler Leroy Sané ebenfalls gelassen. Das Ziel sei klar, betonte Kapitän Manuel Neuer: "Wir wollen weiterkommen."

Die Lostöpfe für das Achtelfinale der Champions League im Überblick Lostopf der Gruppensieger FC Bayern

Ajax Amsterdam

FC Liverpool

Manchester City

Manchester United

Real Madrid

Juventus Turin

OSC Lille Lostopf der Gruppenzweiten

Atlético Madrid

Inter Mailand

Paris St. Germain

Sporting Lissabon

FC Chelsea

FC Villarreal/Atalanta Bergamo

RB Salzburg

Benfica Lissabon

Champions League: Wann findet das Achtelfinale statt?

Ausgetragen wird das Achtelfinale im Februar (15./16./22./23.) und März (8./9./15./16.) des kommenden Jahres. Ausgeschlossen sind Paarungen zwischen zwei Mannschaften aus einem Landesverband. Auch Duelle zwischen Teams, die bereits in der Gruppenphase aufeinandertrafen, sind nicht möglich. Die Gruppensieger haben als gesetzte Mannschaften im Rückspiel Heimrecht. Wichtige Neuerung: Die "Auswärtstorregel" findet in dieser Saison keine Anwendung mehr. Sollte es nach Addition von Hin- und Rückspiel also unentschieden stehen, geht es in die Verlängerung - unabhängig davon, wie viele Treffer die Teams zu Hause oder auswärts erzielt haben.