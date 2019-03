Champions League: Klopp trifft im Viertelfinale mit Liverpool auf den FC Porto

Erstmals seit dem Jahr 2006 findet das Champions-League-Viertelfinale ohne Beteilung von deutschen Klubs statt. Der einzig verbliebene deutsche Trainer und Bayern-Bezwinger Jürgen Klopp hat ein Glückslos erwischt. Sein FC Liverpool trifft in der Runde der besten acht Mannschaften Europas auf den FC Porto. 2018 gewann der LFC im Achtelfinale mit 5:0 gegen die Portugiesen. Im Halbfinale könnte es für Klopp und Co dann zum Duell mit dem Sieger der Viertelfinal-Partie zwischen Manchester United und dem FC Barcelona kommen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. In einem möglichen Finale wäre Liverpool dann die Gastmannschaft.