Champions League: Auslosung zum Viertelfinale live im TV und Online-Stream schauen

Am Montag blickt die Fußballwelt gespannt nach Nyon, wo am Freitag ab 12 Uhr die Paarungen für das Viertelfinale der Champions League ausgelost werden. Ab 12 Uhr (live im SPORT BUZZER-Ticker) werden in der Schweiz die Karten neu gemischt - unter den acht Teams befinden sich auch die Überraschungsmannschaft Ajax Amsterdam, die überraschend den Titelverteidiger Real Madrid mit 4:1 im Rückspiel besiegte, und der FC Liverpool unter der Führung vom deutschen Trainer Jürgen Klopp.

Am 15. März kommt es zu einer kleinen Änderung im Procedere der Auslosung: Sowohl die Viertelfnalspiele, als auch das Halbfinale und das Endspiel werden am gleichen Tag ausgelost. Das heißt, dass die Mannschaften bereits im Vorfeld wissen, wer der Gegner im Halbfinale sein kann. Im Topf sind dabei mit Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City und dem FC Liverpool gleich vier Mannschaften aus England. Das war zuletzt im Jahr 2009 der Fall.

Gespielt wird am 9. / 10. April in den Hinspielen und am 16. / 17. April 2019. Die Auslosung zum Halbfinale findet am 15. März 2019 statt.