Champions League: Die Auslosung zum Viertelfinale live im TV und Online-Stream sehen

Kracher drohen den Bayern und Dortmund also allemal. Zudem ein Novum: Mit Hansi Flick (Bayern), Edin Terzic (BVB), Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Thomas Tuchel (FC Chelsea) sind gleich vier deutsche Trainer im Viertelfinale vertreten. Da Teams aus der gleichen Liga ab sofort aufeinander treffen können, ist ein deutsches Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund genauso möglich, wie ein Vergleich zwischen Tuchels Chelsea und Klopps Liverpool in einem Premier-League-internen Kräftemessen. Die Hinspiele finden am 6./7. April statt - und schon eine Woche später werden die Rückspiele ausgetragen (13./14. April). Auch die Halbfinals sind innerhalb einer Woche entschieden (Hinspiele: 27./28. April, Rückspiele: 4./5. Mai) - ehe dann im gleichen Monat noch das große Finale im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul (29. Mai) steigt.