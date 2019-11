Letzte Chance für Leverkusen! Die Partie Bayer Leverkusen gegen Atlético Madrid am Mittwoch (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) muss für die Werkself gewonnen werden, sonst ist das früheste Bayer-Aus in der Champions League perfekt.

Nach drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen einer Champions-Leaguge-Gruppenphase noch weiterzukommen, das ist bislang nur Newcastle United 2002/2004 gelungen. Die Leverkusener brauchen, um diese Mini-Chance am Leben zu erhalten, in jedem Fall einen Sieg und einen Erfolg von Juventus Turin bei Lokomotive Moskau. Atlético ist mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Pleite von Lokomotive gegen Juve weiter.

,,Wir wollen nach der Winterpause noch dabei sein. Und dafür müssen wir morgen gewinnen", sagte Bayer-Coach Peter Bosz am Dienstag in Leverkusen, ,,dass die Chance aufs Weiterkommen klein ist, wissen wir. Aber so lange es rechnerisch möglich ist, können wir in der Champions League dabei bleiben. Die Konzentration gilt jetzt aber erstmal voll und ganz dem Spiel morgen." Der Niederländer über den Gegner aus La Liga: ,,Atlético kann sehr physisch spielen, aber das können wir auch. Wir haben im Hinspiel in Madrid gezeigt, dass wir körperlich mithalten können." Zur personellen Situation sagte Bosz: ,,Lars Bender und Daley Sinkgraven sind morgen nicht dabei. Alle anderen können dabei sein."