Champions League: Bayer Leverkusen gegen Lokomotive Moskau live im TV, Ticker und im Online-Stream sehen

Endlich wieder Champions League in Leverkusen! Die Fans der Werkself mussten mehr als zwei Jahre auf die ,,Königsklasse" mit der eigenen Hymne und der speziellen Atmosphäre verzichten. Die Partie Bayer Leverkusen gegen Lokomotive Moskau am Mittwoch (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker) bietet jedoch beiden Mannschaften die Chance zum Neuanfang.

Lokomotive Moskau hat nach der vergangenen Saison, der ersten Teilnahme an der Champions League nach 14 Jahren, etwas gut zu machen. Die Russen schieden in einer Gruppe mit dem FC Porto, Schalke 04 und Galatasaray Istanbul als abgeschlagener Tabellenletzter aus. ,,Wir müssen unter allen Umständen einen besseren Auftritt hinlegen, am besten erreichen wir das Achtelfinale", sagt Mittelfeldregisseur Grzegorz Krychowiak (29). Trainerfuchs Juri Sjomin (72) will ,,das Mögliche und das Unmögliche versuchen, um so weit wie möglich zu kommen." Das ist in einer Gruppe mit den wiedererstarkten Leverkusenern, Juventus Turin und der Ronaldo-Show und Atlético Madrid mit dem neuen Superstar Joao Felix nicht eben einfach...