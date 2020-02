Manchester-Drama, "Finale dahoam" und Co.: 20 legendäre deutsch-englische Europapokal-Duelle

Deutschland gegen England: Ein Duell mit Tradition - und Brisanz. Ob auf Nationalmannschafts- oder Vereinsebene: Wenn deutsche Teams auf Mannschaften aus dem Mutterland des Fußballs treffen, steckt immer automatisch Feuer drin. Bei den beiden Champions-League-Achtelfinals zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur und dem FC Bayern gegen FC Chelsea wird das nicht anders sein - wie schon ein Blick in die Historie zeigt. Ob die vom FCB in spektakulärer Weise verlorenen Königsklassen-Finals von 1999 gegen Manchester United oder 2012 gegen den FC Chelsea oder der Europapokal-Gewinn des BVB 1966 gegen den FC Liverpool: In der Bildergalerie findet ihr einen Überblick über die geschichtsträchtigen Aufeinandertreffen.

Diese 20 deutsch-englischen Europapokal-Duelle sind legendär Im Laufe der Jahrzehnte lieferten sich deutsche und englische Klubs einige packende Spiele. Der SPORTBUZZER blickt auf 20 der spektakulärsten Duelle zurück. ©

Leipzig mit Meilenstein

Gleich im ersten Champions-League-Achtelfinale der Vereinsgeschichte RB Leipzigs bietet sich den Schützlingen von Julian Nagelsmann die Möglichkeit, dem Geschichtsbuch der unterhaltsamen deutsch-englischen Vergangenheit ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Gegner in der Runde der letzten 16: Tottenham Hotspur und Trainer Jose Mourinho. Zunächst geht es im Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr) nach London, ehe im Rückspiel am 10. März der Heimvorteil zur Geltung kommt. Für die Sachsen ist der Vergleich mit den Engländern unabhängig vom Ausgang bereits im Vorfeld historisch: Zum ersten Mal überhaupt steht Leipzig in der K.o.-Phase der Königsklasse. Zumindest im Achtelfinale möglicherweise mit einem Happy End.

"Finale Dahoam" noch in den Köpfen?