Fünf Spiele, 15 Punkte, 19 Tore, drei Gegentore - das Lesen der Champions-League -Statistiken des FC Bayern München dürfte jedem Fan derzeit ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert geht es für die Münchner in der Allianz Arena nur noch um die goldene Ananas. Der Sieg gegen Borussia Dortmund (3:2) wird bei den Bayern für zusätzliche Party-Stimmung sorgen - die nach diversen Eskapaden in den letzten Wochen auch wieder bitter nötig ist. Gegen den FC Barcelona (21.00 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) dürfte Trainer Nagelsmann mehrere Stammkräfte für die letzten Wochen vor der Winterpause schonen.

Auch nach der Trainer-Verpflichtung von Barça-Legende Xavi will es für den FC Barcelona nicht laufen. Ernüchternd blickt man aus Fan-Sicht auf die letzten Partien: Besonders der vergebene Matchball am 5. Spieltag der Königsklasse gegen Benfica Lissabon (0:0), mit dem man Gruppenplatz zwei hätte festigen können, und die 0:1-Niederlage zuletzt in La Liga gegen Betis Sevilla haben Spuren bei den Katalanen hinterlassen. Nun muss gegen die Bayern entweder ein Sieg oder ein Punktgewinn von Dynamo Kiew gegen Benfica im Parallelspiel her, um sicher für die Endrunde der Champions League qualifiziert zu sein. Alles andere wäre eine bittere Enttäuschung.