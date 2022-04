Der FC Liverpool befindet sich vor dem Hinspiel im Viertelfinale der Champions League am Dienstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen Benfica Lissabon in starker Verfassung. In der Premier League gelang gegen den FC Watford (2:0) der zehnte Liga-Sieg in Serie. Mehr noch: Vor dem so wichtigen Duell gegen Manchester City am Wochenende bleibt es an der Spitze der englischen Eliteklasse dadurch weiter spannend. Vor dem Kracher steht nun jedoch ein nicht minder wichtiges Duell in der Königsklasse an. Auch da lieferten die "Reds" in dieser Saison bislang verlässlich ab: Beim Weiterkommen gegen Inter Mailand im Achtelfinale (2:0, 0:1) kassierte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ihre erste Pleite in der aktuellen Auflage.

