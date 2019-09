Champions League: Benfica Lissabon gegen RB Leipzig live im TV und im Online-Stream sehen

Die Roten Bullen melden sich in der Champions League zurück! Mit der Partie Benfica Lissabon gegen RB Leipzig beginnt am Dienstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ein neues RBL-Abenteuer in der ,,Königsklasse". Das Kuriosum: Wie bei der Premiere 2017 gegen den FC Porto geht es in der Gruppe wieder gegen ein Team aus Portugal...

Bei Benfica Lissabon dürfte man auf das Los RB Leipzig in Gruppe G nicht wirklich erpicht gewesen sein. In der letzten Saison flog der portugiesische Rekordmeister, der im Frühjahr seinen 37. Titel mit der Rekord-Torzahl von 103 erzielten Treffern feiern durfte, in beiden Europapokal-Wettbewerben gegen eine Bundesliga-Mannschaft raus. Wie das geht? Mit 1:7 in der Addition in der Champions-League-Gruppenphase gegen den FC Bayern München und hinter Ajax Amsterdam und dann im legendären Europa-League-Viertelfinale mit 4:2 und 0:2 gegen Eintracht Frankfurt. Und blickt man rein auf die Verletztenliste, so lassen die Ausfällen von Florentino Luis Gedson Fernandes, Carlos Vinicius, Chiquinho und Conti wieder nichts Gutes erahnen für die Portugiesen. Die Leipziger kommen als Tabellenführer und ungeschlagen mit ganz breiter Brust ins Estadio da Luz.

,,Wir haben eine Idee mit einigen Optionen entwickelt, die hoffentlich funktionieren wird. Wir wollen den Schwung der zweiten Hälfte des Bayern-Spiels mitnehmen. Unser Ziel ist klar: Gewinnen und einen guten Auftakt in die Gruppenphase haben", sagte RBL-Trainer Julian Nagelsmann (32) am Montagabend in Lissabon bei der Pressekonferenz zum Spiel. Bis auf Mittelfeldspieler Hannes Wolf sind alle Profis mit in die portugiesische Hauptstadt gereist.

,,Es wird ein heißer Tanz in einem tollen Stadion gegen eine Mannschaft, die vor allem offensiv viel technische Qualität hat. Wenn wir Zugriff auf das Spiel haben, bin ich überzeugt, dass wir etwas mitnehmen können. Das ist unser Ziel", formuliert es RBL-Kapitän Willi Orban (26) am Montagabend in Lissabon. Für Leipzig ist es das erste Europacupspiel gegen Benfica Lissabon, das diesen Wettbewerb in den Gründerjahren des Europapokals 1961 und 1962 gewonnen hat. Für die Portugiesen ist es insgesamt die 60. Saison in einem europäischen Pokal-Wettbewerb.

Wie sehe ich das Spiel Benfica Lissabon gegen RB Leipzig live im TV oder Stream? Der Streamingdienst DAZN zeigt das Champions-League-Gruppenspiel Benfica Lissabon gegen RB Leipzig am Dienstag live. Kommentator ist Marco Hagemann. Experte: Jonas Hummels. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Wird das Spiel Benfica Lissabon gegen RB Leipzig live bei Sky übertragen?

Ja, allerdings nur in der Sky-Konferenz. DAZN und Sky teilen sich seit 2018/2019 die Exklusivrechte für die Champions League. Seitdem gibt es keine CL-Spiele mehr im Free-TV. Konferenz-Redakteur bei Benfica Lissabon gegen RB Leipzig bei Sky: Martin Groß.

Gibt es einen Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Benfica Lissabon gegen RB Leipzig beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Benfica Lissabon gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel Benfica Lissabon gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

