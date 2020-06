Blitzturnier in der Champions League: Sportdezernent von Frankfurt bestätigt Interesse

Findet das Blitzturnier bei Fortsetzung der Champions League in Frankfurt statt? Die Stadt hat jedenfalls grundsätzlich Interesse an der Ausrichtung des für August anvisierten Blitzturniers. Dies betätigte Markus Frank (CDU), Sportdezernent der Mainmetropole, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Frankfurt ist immer in der Lage, zu helfen“, sagte er. „Natürlich haben wir Interesse, auch wenn es anders ausgetragen wird als gewohnt", sagte Frank.Das Finale in der Königsklasse hätte eigentlich am vergangenen Samstag in Istanbul stattfinden sollen. Wegen der Corona-Krise ist die Europapokal-Saison aber derzeit unterbrochen. Laut Medienberichten wird die Europäische Fußball-Union UEFA das Endspiel wegen der Pandemie an eine andere Stadt vergeben.