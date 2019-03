Champions League: Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur live im TV und Online-Stream schauen

Borussia Dortmund will erstmals nach der Saison 2016/17 wieder in das Viertelfinale der Champions League einziehen. Dazu müsste im zweiten Duell mit Tottenham Hotspur am Dienstag (21 Uhr) ein 0:3 aus dem Hinspiel in drei Wochen aufgeholt werden. Die Vorzeichen verheißen wenig Gutes. Das 0:3 aus dem Hinspiel vor drei Wochen in London könnte sich für den BVB als schwere Hypothek erweisen. Zudem gelang dem Favre-Team in den vergangenen sieben Pflichtspielen nur ein Sieg. Kapitän Marco Reus ist dennoch zuversichtlich: "In diesem Stadion wurden schon einige Spiele absolviert, in denen Geschichte geschrieben wurde. Wir sind in der Lage, das Unmögliche zu schaffen. Die ganze Mannschaft glaubt daran."

Ähnlich wie zuletzt der BVB präsentierten sich auch die "Spurs" zuletzt in wenig guter Form. In drei Ligaspielen gegen den FC Burnley (1:2), FC Chelsea (0:2) und FC Arsenal (1:1) verbuchte das Team von Trainer Mauricio Pochettino lediglich einen Punkt. Ende Januar flog der Tabellendritte der Premier League innerhalb einer Woche aus dem Ligapokal und dem FA Cup. "Das wird nicht leicht", sagte Nationalspieler Harry Kane mit Blick auf die Partie in Dortmund, "aber es liegt an uns, eine gute Leistung zu zeigen. Eine bessere Chance, das Viertelfinale zu erreichen, werden wir nie haben."

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur live im TV? Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur am Dienstag ab 21 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung am „Dienstag der Champions“ beginnt bereits ab 19 Uhr. Im Sky-Studio in München erwartet Moderator Sebastian Hellmann unter anderem Lothar Matthäus und Erik Meijer. Reporter in Dortmund ist Kai Dittmann, in der Konferenz ist Wolff-Christoph Fuss am Mikrofon. Wird die Partie Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur live im Free-TV übertragen? Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur gibt es im Free-TV unter anderem am Donnerstag im Rahmen der Liveübertragung bei Nitro zur Europa League. Ohne Bewegtbilder und mit dem reinen Ergebnisdienst kommt der „Fantalk“ bei Sport1 ab 20.30 Uhr aus.

Gibt es einen Livestream? Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat diese App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann. Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream des CL-Spiels Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist. Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

