Vier Siege und 17:3 Tore: Historisch erfolgreicher Champions-League-Spieltag für die Bundesliga

Deutschland dominiert die Königsklasse! Zumindest am gerade abgelaufenen dritten Spieltag in der Champions League waren die vier Bundesligisten nicht aufzuhalten. So erfolgreich waren alle deutschen Vertreter im Zusammenspiel sogar noch nie zuvor, bei vier Siegen und einem kumulierten Torverhältnis von 17:3. Nach den Kantersiegen von Titelverteidiger FC Bayern (6:2 bei RB Salzburg) und Borussia Mönchengladbach (6:0 bei Schachtjor Donezk) am Dienstagabend legten am Mittwoch auch Borussia Dortmund (3:0 beim FC Brügge) und RB Leipzig (2:1 gegen Paris Saint-Germain) nach.

Anzeige