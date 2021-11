Das Hinspiel-Debakel in Amsterdam muss aus Sicht von Borussia Dortmund egalisiert werden. Mit 0:4 versank man in den Grachten der niederländischen Hauptstadt . Nun soll in Westfalen die Revanche folgen. Ohne Erling Haaland aber mit drei Siegen in Serie und daraus resultierendem Selbstvertrauen geht der BVB in die Partie gegen Ajax. Im Tableau der Königsklasse könnte Dortmund mit einem Sieg zum Team von Erik ten Hag aufschließen und einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale machen. Trotz einer umfassenden Verletzungs-Misere hat das Team von Trainer Marco Rose in den vergangenen Wochen konstant gute Leistungen gezeigt. Vor allem Thorgan Hazard konnte sich seit dem Ausfall von der norwegischen Sturm-Wucht Erling Haaland mit drei Treffern in zwei Spielen beweisen. Gegen Ajax (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) soll er wieder zum westfälischen Heilsbringer werden.

Ajax Amsterdam gelingt in dieser Saison nahezu alles. Tabellenplatz eins in der heimischen Eredivisie, volle Punkteausbeute inklusive des 4:0-Sieges über den BVB in der Champions League und das Image, eines der heißesten Teams Europas zu sein - zumindest was die Talentschmiede anbelangt. Erik ten Hag, der in der Vergangenheit bereits vom FC Bayern umworben wurde, leistet in dieser Spielzeit einmal mehr hervorragende Arbeit. Nach der goldenen Generation um Mathijs de Ligt, Frenkie de Jong und Co. ist der Klub vom Ijsselmeer in vollen Zügen dabei, die nächsten Kassenschlager hervorzubringen. Unter anderem der zentrale Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch und Innenverteidiger Jurrien Timber gehören zu den Top-Talenten von Ajax. Für eine erfolgreiche Karriere bei einem europäischen Top-Klub gilt es, den niederländischen Rekordmeister in der Königsklasse möglichst weit zu bringen.