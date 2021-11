Das Wort Revanche nahm niemand in den Mund. Und doch strebt Borussia Dortmund nach dem 0:4 vor zwei Wochen in Amsterdam Wiedergutmachung an. Ein Sieg im zweiten Duell mit den zuletzt hochgelobten Niederländern am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) könnte den Weg in das Achtelfinale der Champions League ebnen. Ausgangslage: Nach Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen bei Besiktas Istanbul (2:1) und gegen Sporting Lissabon (1:0) schien der BVB (6 Punkte) dem Achtelfinale bereits nahe. Doch das 0:4 in Amsterdam hat den Einzug in die K.o.-Runde wieder in Gefahr gebracht. Bei einer neuerlichen Niederlage könnte Lissabon mit einem Sieg über Istanbul im Parallelspiel gleichziehen. In diesem Fall käme es für den Revierklub am 24. November in der portugiesischen Hauptstadt zu einem Endspiel um Rang zwei.

Anzeige