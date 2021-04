Michael Rummenigge tippt das Saisonfinale: Diese Teams schaffen es in die Champions League

An diesem Wochenende richten sich zwar erst einmal alle Augen auf den DFB-Pokal, aber danach geht es mit voller Fahrt in Richtung Bundesliga-Saisonfinale. Besonders spannend: Der Kampf um die Champions-League-Teilnahme. Hinter dem FC Bayern und RB Leipzig streiten sich noch drei Mannschaften um zwei Tickets. Theoretisch hat zwar auch noch Leverkusen kleine Chancen, ich glaube jedoch nicht, dass Bayer in der nächsten Saison Königsklassen-Luft schnuppert. Bleiben also der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Ich gebe zu: Als Borusse bin ich natürlich etwas voreingenommen und drücke dem BVB die Daumen. Zwar sind die Dortmunder momentan noch Fünfter und müssen aufholen, ich traue ihnen aber definitiv zu, dass dies gelingt.

