Drittes Heimspiel, dritter Sieg? Die Partie BVB gegen Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist für die Borussia in Gruppe F die absolut richtungweisende Begegnung. Es muss ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung her, um den direkten Vergleich zu egalisieren.

Keine Frage, die Borussia hat sich in den beiden vorangegangenen Heimspielen gegen Gladbach (2:1) im Pokal und gegen den VfL Wolfsburg (3:0) in der Bundesliga eine Menge Selbstvertrauen für diese entscheidende Partie gegen Inter geholt. Dennoch bleibt der BVB im Herbst 2019 ein fragiles Gebilde. Eine Niederlage oder ein für den direkten Vergleich nicht ausreichendes Remis würde die Situation vor dem nächsten Kracher am Samstagabend beim FC Bayern München erneut verschärfen. BVB-Trainer Lucien Favre (62) gibt seinen Profis indirekt ein Alibi, wenn er am Montag sagt, dass ,,nicht viele Spieler drei Mal hintereinander 100 Prozent geben können." Er werde ,,weiter rotieren", sagte der Schweizer vor der Partie.

Die Stimmen zur Niederlage des VfL Wolfsburg beim BVB VfL-Mittelfeldspieler Maximilian Arnold: "Wir sind nach der Pause etwas mutiger geworden und haben mehr nach vorne geschoben. Dadurch haben teilweise die Abstände nicht mehr gestimmt. Und das hat Dortmund dann eiskalt ausgenutzt. Nichtsdestotrotz haben wir über weite Strecken ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Uns hat einfach die Belohnung gefehlt, dass wir eine von den drei, vier Möglichkeiten, die wir haben, zu einem Tor machen. Schaffen wir das, kommt ein bisschen mehr das Selbstvertrauen. Wir müssen die Woche jetzt ganz schnell abhaken und dürfen jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Am Donnerstag geht's schon weiter. Das ist für uns ganz gut." ©

Anzeige

Unklar ist der Einsatz von BVB-Kapitän Marco Reus (30), dessen Teilnahme Favre offen lässt. Thomas Delaney und Jadon Sancho. Kann Reus nicht spielen, dürfte die 3-4-3-Formation wieder ins Spiel kommen, mit Sancho, Brandt und Thorgan Hazard, dem im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg sein erstes Bundesliga-Tor für den BVB gelang. ,,Wir brauchen einen Sieg", hat BVB-Sportdirektor Michael Zorc (57) das Team auf die Partie gegen Inter eingeschworen. Die Bilanz gegen die ,,Nerazzurri" ist dürftig: Borussia Dortmund gewann nur eines von fünf Europacupspielen gegen Inter. Es war das nach 1:3 im Hinspiel des UEFA-Cup-Viertelfinales 1994 letztlich wertlose 2:1 im Giuseppe-Meazza-Stadion. Torschütze war neben Lars Ricken auch Michael Zorc. Die Dortmund haben in den letzten drei UEFA-Heimspielen kein eigenes Tor erzielt.

Internationale Pressestimmen zur BVB-Niederlage bei Inter Mailand Der SPORTBUZZER hat die internationalen Pressestimmen zur BVB-Pleite gegen Inter Mailand gesammelt. ©

,,Ich weiß aus meiner langjährigen Erfahrung, dass man in der Champions League gut weiterkommt, wenn man seine Heimspiele gewinnt", sagte Zorc in der Pressekonferenz zum Spiel. Inter Mailand hatte gegen einen mutlos agierenden BVB im Hinspiel (2:0) wenig Mühe. Inter gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele. ,,Natürlich wissen wir, dass Inter nach dem Hinspiel sicherlich einen kleinen Vorteil genießt und dass so ein Spiel auch richtungsweisend sein kann", sagt BVB-Nationalspieler Julian Brandt am Montagmittag, ,,wir haben noch viel vor in der CL, deshalb wollen wir das Spiel morgen gewinnen, das ist klar. Aber wir wollen nicht blind ins Spiel gehen und mit aller Kraft gewinnen, wir wollen auch clever spielen. Wir wollen morgen mutig auftreten mit den Fans im Rücken. Auch wenn die Leistung in Mailand nicht top war, haben wir die Chance, die Fans eines Besseren zu belehren."

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Márcio Amoroso, Ousmane Dembélé und Alexander Frei heute? ©

Wie sehe ich das Spiel BVB gegen Inter Mailand live im Stream und im TV?

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel Borussia Dortmund gegen Inter Mailand am Dienstag ab 21 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Jan Platte, Experte ist Weltmeister Per Mertesacker. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Borussia Dortmund gegen Inter Mailand am Dienstag auch, aber nur in seiner Konferenzschaltung (Optionskanal: Sky Sport 1). Konferenzredakteur ist Wolff Fuß.

Wird BVB gegen Inter Mailand live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky und DAZN teilen sich seit 2018 die Exklusivrechte. Seither gibt es keine Champions-League-Liveübertragungen mehr im Free-TV. NITRO zeigt am Donnerstag im Rahmen seiner Europa-League-Übertragung längere Zusammenfassungen der deutschen Champions-League-Spiele.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! DAZN-Neukunden können das Spiel BVB gegen Inter in der Tat kostenfrei sehen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um nicht für den Livestream für das CL-Spiel Borussia Dortmund gegen Inter Mailand bezahlen zu müssen. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Live-Ticker zum Spiel BVB gegen Inter Mailand an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.45 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf dein Jako Herbst-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.