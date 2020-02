BVB, PSG, RB und Liverpool im Einsatz: Michael Rummenigge analysiert die Champions League

Mit den ersten vier Achtelfinal-Hinspielen kehrt die Champions League aus der Winterpause zurück. Am Dienstag (21 Uhr, DAZN) steht mit dem Duell von Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain gleich eines der brisantesten Spiele der Runde der letzten 16 auf dem Programm. Schließlich trifft der BVB erstmals auf Ex-Coach Thomas Tuchel, der mit der Borussia 2017 DFB-Pokalsieger wurde und seit 2018 PSG trainiert. Auch SPORTBUZZER-Kolumnist Michael Rummenigge erwartet die Rückkehr des früheren Bundesliga-Trainers nach Dortmund gespannt: "Tuchel will den Dortmundern sicherlich zeigen, wo der Barthel den Most holt."

Rummenigge freut sich auf PSG-Superstars Mbappé und Neymar

Zudem freut sich Rummenigge auch auf die Superstars in Reihen der Franzosen wie Weltmeister Kylian Mbappé oder den 222-Millionen-Mann Neymar. Auch dank ihrer Treffsicherheit marschiert PSG dem erneuten Gewinn der Meisterschaft entgegen - es wäre die dritte in Folge und die zweite unter Tuchel. Chancenlos sieht Rummenigge seinen früheren Klub dennoch nicht. "Wenn der BVB gegen diese Superstars defensiv stabil steht, was zuletzt ja nicht immer gelungen ist, haben sie eine Chance und können vielleicht für eine Überraschung sorgen", meint der Ex-Profi. Die Borussia zog als Zweiter der Gruppe F hinter dem FC Barcelona, aber vor Inter Mailand in die K.o.-Phase ein. Paris marschierte mit 16 von 18 möglichen Zählern durch die Gruppe A und verwies Real Madrid auf den zweiten Platz.

Zeitgleich zur BVB-Partie gegen Paris ist am Dienstag Titelverteidiger FC Liverpool bei Atlético Madrid im Einsatz. Es ist auch das Aufeinandertreffen zweier Hitzköpfe auf den Trainerbänken - bei den "Reds" Jürgen Klopp, bei Atlético der Argentinier Diego Simeone. Wer die besseren Karten für den Einzug ins Viertelfinale hat, ist für Rummenigge eindeutig: "Liverpool ist im Weltfußball das Maß aller Dinge und hat mit Jürgen Klopp einen Trainer, den sich jeder Verein wünscht. Simeone kann da noch viel die Seitenlinie auf und ab rennen und am Ende mehr Kilometer als seine Spieler auf der Uhr haben – Liverpool ist haushoher Favorit.“ Die Engländer rasen in der Premier League mit riesigem Vorsprung auf ihren ersten Meistertitel seit 30 Jahren zu. Liverpool gewann die Gruppe E knapp vor dem SSC Neapel, Madrid setzte sich in der Gruppe D unter anderem gegen Bayer Leverkusen durch, landete aber hinter Juventus Turin.

Rummenigge warnt RB Leipzig vor Tottenham-Coach Mourinho

Mit RB Leipzig greift am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) der zweite von drei deutschen Achtelfinalisten ein. Der Bundesliga-Herbstmeister mit Coach Julian Nagelsmann darf als Sieger seiner Vorrunden-Gruppe zunächst auswärts ran, hat bei Tottenham Hotspur mit Starcoach José Mourinho aber eine alles andere als einfache Aufgabe - findet auch Rummenigge. "Man darf bei Tottenham trotz einer bisher eher wechselhaften Saison eine Sache nicht vergessen: Sie standen im vergangenen Jahr im Champions-League-Finale. Mit Jose Mourinho haben sie einen neuen Trainer, der ein echter Taktikfuchs ist und versuchen wird, das Hinspiel zu Null zu gewinnen", bekräftigt der Kolumnist. Gleichwohl bewertet der 56-Jährige das Duell als "50:50-Spiel".

