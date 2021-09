Nach dem Auftaktsieg will Borussia Dortmund in der Champions League am Dienstag auch Sporting Lissabon schlagen. RB Leipzig ist gegen den FC Brügge hingegen schon unter Druck. Und in Paris treffen sich PSG und Manchester City zum Giganten-Duell. Alle sechs Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.