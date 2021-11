Champions League kompakt: BVB verliert nach Hummels-Rot, Leipzig trotz Last-Minute-Remis raus

Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam 1:3 (1:0)

Borussia Dortmund ist die Wiedergutmachung nach der deftigen Pleite in Amsterdam (0:4) nicht geglückt. Das Team von Trainer Marco Rose unterlag am Mittwochabend Ajax Amsterdam in Unterzahl mit 1:2, machte aber vor allem kämpferisch ein gutes Spiel. Schon früh hätte der BVB in Führung gehen müssen. Thorgan Hazard tauchte frei vor dem Ajax-Tor auf, scheiterte aber an Keeper Remko Pasveer. Der Ball blieb aber heiß. Hazard chippte ihn auf Jude Bellingham, der aber am Tor vorbeiköpfte (8.). Anschließend tasteten sich beide Team ab - bis Mats Hummels vom Feld flog. Was war passiert?

Ajax eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, Stürmer Antony legt die Kugel geschickt an Marius Wolf vorbei und sprintet hinterher, als Mats Hummels angerauscht kommt und zur Grätsche ansetzte. Der Dortmunder kam zu spät, erwischte den Amsterdam-Star seitlich, traf ihn aber kaum - eher stieg Antony Hummels auf die Wade. Schiedsrichter Michael Oliver zückte sofort die Rote Karte, Hummels konnte es nicht fassen. Die Szene wurde durch den VAR noch mal überprüft, aber nicht als klare Fehlentscheidung gewertet. Hummels muss vom Platz (29.) - eine äußerst stritte Entscheidung. Rose reagierte, wechselte Stürmer Hazard aus und brachte Verteidiger Marin Pongracic. Trotz Unterzahl ging der BVB dann in Führung. Bellingham kam im Strafraum zu Fall, nach dem Videobeweis bekam der BVB einen Strafstoß zugesprochen, den Kapitän Marco Reus zur Führung verwandelte (37.). Kurz vor der Pause hatte Steven Berghuis die Riesenchance zum Ausgleich, scheiterte aber an BVB-Keeper Gregor Kobel (45.+2).

Im zweiten Spielabschnitt standen die Dortmunder sehr tief, versuchten durch Konter Nadelstiche zu setzen. Das klappte auch gut - bis zur 72. Minute. Antony flankte den Ball in die Mitte, wo ihn Pongracic unglücklich auf den zweiten Pfosten verlängert und Tusan Tadic zum 1:1 zur Stelle war (72.). Und Ajax drehte das Spiel gegen immer müder werdende Dortmunder komplett. Eine Flanke von Antony drückte Sébastien Haller über die Linie (83.). Davy Klaassen sorgte sogar noch für das 3:1 aus Amsterdam-Sicht (90.+3). Ajax steht damit sicher im Achtelfinale, Dortmund hat wie Sporting Lissabon sechs Punkte aber das schlechtere Torverhältnis.