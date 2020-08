Champions Check: Der Star bei Atletico Madrid ist Trainer Simeone – Defensive soll Erfolg bringen

Das Image eines Trainers lässt sich gut daran ablesen, welche Worte die Gegner wählen, um ihn zu beschreiben. Im Fall von Diego Simeone bestätigt sich das vor dem Duell von Atlético Madrid mit RB Leipzig im Champions-League-Viertelfinale einmal mehr. "Er hat einen gewissen Grad an Verrücktheit", sagt der Leipziger Coach Julian Nagelsmann über sein Gegenüber, das in jeder Partie nah am emotionalen Vulkanausbruch an der Seitenlinie herumtigert – und dabei nicht selten über das erlaubte Maß hinausschießt. Seine Aussage meint Nagelsmann derweil allerdings als Kompliment. Er bewundere Simeone sogar: "Wenn er einen Spieler anschreit, dann dreht keiner ab. Irgendeine Gabe muss er also haben, dass sie nicht sagen: 'Der geht mir auf den Sack.' Das ist außergewöhnlich."

Der Atlético-Coach genießt weit über die spanische Hauptstadt oder seine Heimat Argentinien hinaus einen ganz besonderen Ruf. Der 50-Jährige ist ein Exzentriker, ein Provokateur, dessen Ausraster hinlänglich bekannt sind. An seinen fachlichen Qualitäten gibt es dabei überhaupt keine Zweifel. In aller Regelmäßigkeit ärgert er das Spitzenduo Real Madrid und FC Barcelona in La Liga. Seit seinem Amtsantritt bei den "Rojiblancos" vor neun Jahren qualifizierte sich das Team mit Ausnahme der Debütsaison 2011/2012 stets für die Königsklasse. Der Höhepunkt: die spanische Meisterschaft 2014.

Atletico schaltete Liverpool aus In der abgelaufenen Saison musste sich die Simeone-Truppe mit Platz vier begnügen. Die Champions-League-Qualifikation wurde damit aber erneut gesichert. Und was für die heiße Phase in der Königsklasse bleibt, ist der sensationelle Achtelfinalerfolg über Vorjahressieger FC Liverpool um Welttrainer Jürgen Klopp. In einer Abwehrschlacht im heimischen Estadio Wanda Metropolitano bezwangen die Spanier den Favoriten 1:0. Das turbulente Rückspiel in Liverpool ging in die Verlängerung. Atlético setzte sich trotz 0:2-Rückstand im Nachsitzen mit 3:2 durch.

Klopp war nach dem Ausscheiden bedient. "Ich verstehe nicht, warum Atlético so einen Fußball spielt. Mit der Qualität, die sie haben, könnten sie richtigen Fußball spielen", hatte der deutsche „Reds“-Coach genervt vom defensiven Ansatz Richtung Simeone geätzt. Mit dem "Cholismo" steht die Elf vor allem für eines: gewissenhaft verteidigen. Der Name der Spielphilosophie entstammt Simeones Spitzname "El Cholo", den er von seinem ebenso genannten (aber nicht verwandten) Landsmann Carmelo Simeone hat, der in den 70er-Jahren als Trainer aktiv war.

Seit 2013 gab es nie mehr als 30 Gegentore – der Rekord liegt bei 18 in der Spielzeit 2015/2016. Weit weg vom Hurrafußball und den 100-Tore-Offensiven der Ligakonkurrenten Real und Barça, reichen Atlético wenige Treffer zu guten Ergebnissen. Bis zum Sommer 2019 war offensiv stets Verlass auf Stürmerstar Antoine Griezmann. Nach dessen Abgang zum FC Barcelona füllen andere die Lücken aus. Der einstige Real-Angreifer Alvaro Morata, der seit Januar 2018 auf Leihbasis vom FC Chelsea in Madrid spielt und nun für 56 Millionen Euro fest verpflichtet wurde, steuerte 16 Pflichtspieltore bei. Dahinter folgen das portugiesische Toptalent João Félix und Saul (beide acht).

Mit solider Defensive und kon­trol­lier­ter Offensive soll nun endlich der Henkelpott her. In der Meistersaison 2014 und zwei Jahre später verpasste Simeone jeweils ausgerechnet gegen Erzfeind Real den großen Coup. Vor sechs Jahren machte Sergio Ramos den Traum in der Nachspielzeit zunichte. Nach dem späten 1:1 gewannen die "Königlichen" in der Verlängerung noch mit 4:1. Zwei Jahre später unterlag Atlético im Elfmeterschießen.

Als Liverpool-Bezwinger gehen die Spanier gegen Leipzig als Favorit ins Spiel. Ob Nagelsmann auch nach dem Duell noch voll des Lobes über seinen Trainerkollegen sein wird, hängt wohl vom Ergebnis ab – und nicht minder von Simeones Verhalten am Spielfeldrand.