Champions-League-Playoffs kompakt: Kovac und Monaco müssen bangen – Tiraspol überrascht

Die AS Monaco muss um den Einzug in die Champions League bangen. Die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac verlor am Dienstagabend das Hinspiel in den Playoffs zur Königsklasse. Gegen Schachtjor Donezk setzte es für die Kovac-Elf um Nationalstürmer Kevin Volland und Torhüter Alexander Nübel zuhause im Fürstentum ein 0:1 (0:1). Für die Ukrainer, die in zehn der vergangenen elf Jahre an der Champions-League-Gruppenphase teilnahmen, erzielte der Brasilianer Pedrinho das entscheidende Tor (19. Spielminute). Im Rückspiel muss Monaco nun mindestens zwei Tore schießen - oder auf einen Erfolg in einem etwaigen Elfmeterschießen hoffen.

