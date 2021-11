Vier Punkte in vier Spielen sind für Club Brügge im Hinblick auf die Gegner in Gruppe A der Champions League sehr ansehnlich. Gegen drei namhafte europäische Klubs rangiert der amtierende belgische Meister auf Rang drei - noch vor RB Leipzig. Sollte Brügge einen Punkt gegen den deutschen Vize-Meister holen, wären sie bereits sicher für die Europa-League-Endrunde qualifiziert. Mit einem Sieg würde das Team um Ex-Bundesliga-Stürmer Bas Dost sogar auf Paris Saint-Germain und Manchester City aufschließen. In dem Fall wäre dann ein Weiterkommen in der Champions League drin.