Nach Champions-League-Coup gegen PSG: Vinicius Jr. und Benzema schießen Real Madrid zum Sieg

Fünf Tage nach dem Erfolg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain hat Real Madrid am Mittwochabend die Pflichtaufgabe in der Liga erfüllt und RCD Mallorca mit 3:0 (0:0) besiegt. Mit dem Auswärtserfolg bauten die "Königlichen" ihren Vorsprung in der spanischen La Liga auf den Tabellenzweiten FC Sevilla auf zehn Punkte aus. Mallorca steckt indes weiterhin knietief im Tabellenkeller. Nur zwei Punkte trennen den Tabellen-16. von einem Abstiegsplatz.

Dabei tat sich Real zunächst schwer. Das Führungstor erzielte der brasilianische Flügelspieler Vinicius Junior erst nach dem Seitenwechsel: In der 55. Minute überwand der Offensiv-Spieler Mallorca-Torwart Sergio Rico mit einem Tunnel. Vinicius war es auch, der in der 77. Minute einen Elfmeter rausholte, den Kapitän Karim Benzema souverän zum 2:0 verwandelte. Nur fünf Minuten später erhöhte der Franzose per Kopf zum 3:0-Endstand (82.). Bereits im Königsklassen-Spiel gegen PSG hatte der Angreifer einen Dreierpack beigesteuert und eine starke Leistung gezeigt.