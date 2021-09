Champions League bei DAZN und Amazon Prime Video: So sehen Fans die Spiele von Bayern, BVB und Co.

Fußball-Fans müssen sich ab dieser Saison nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League an eine Änderung bei den TV-Übertragungen gewöhnen. Sky hält keine Rechte mehr an der Königsklasse. Bis zuletzt hatte der Pay-TV-Sender viele Partien exklusiv gezeigt, DAZN war nur Sublizenznehmer. Das ändert sich nun: Der Streamingdienst hält nahezu alle exklusiven Live-Rechte. Ein kleiner Teil der Champions-League-Spiele läuft beim neu hinzugekommenen Anbieter Amazon Prime Video. So können Fans alle Spiele sehen: Anzeige

DAZN In der nun startenden Rechteperiode bis zum Ende der Saison 2023/24 ist DAZN der wichtigste Rechtehalter der Champions League im deutschsprachigen Raum. Der Streamingdienst überträgt weit über 100 Spiele des bedeutendsten Europapokal-Wettbewerbs exklusiv - von der Gruppenphase mit Beteiligung von Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Wolfsburg bis zum Endspiel. Ein Großteil der Partien wird um 21 Uhr angepfiffen. Die frühe Anstoßzeit wurde leicht angepasst. Die Partien dienstags und mittwochs laufen um 18.45 Uhr (vorher: 18.55 Uhr). Neben den Einzelspielen bietet DAZN ab sofort auch eine klassische Konferenz an, überträgt zudem teilweise aus dem neuen "DAZN Space", also einer eigenen Studio-Umgebung. Die Vor- und Nachberichterstattung wird ausgebaut. Auch die Rechte für die Verwendung der Highlight-Videos zu allen Spielen hat sich die Streamingplattform gesichert. Die Kosten für das DAZN-Abo belaufen sich auf monatlich 14,99 Euro - der erste Probemonat ist kostenlos.

Amazon Prime Video Das jeweilige Topspiel am Dienstagabend zeigt Amazon Prime Video. Der US-Medienriese hat sich die entsprechenden Rechte für insgesamt 16 Spiele bis zum Halbfinale gesichert. "Im Bestfall können wir natürlich die deutschen Teams zeigen. Außerdem bieten wir eine Show mit allen Highlights der Spiele am Dienstag an", sagte Prime-Video-Chef Alex Green jüngst im SPORTBUZZER-Interview. Zu Beginn zeigt der US-Streamingdienst den Auftakt des FC Bayern im Camp Nou beim FC Barcelona. Als Mitglied bei Amazon Prime ist die Übertragung kostenlos, ein Abo kostet 7,99 Euro im Monat.