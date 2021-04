Champions-League-Träumereien: Dietmar Hamann nimmt sich Schalke-Profi Suat Serdar zur Brust

Mit Unverständnis hat der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann auf die Aussagen von Nationalspieler Suat Serdar reagiert, in Zukunft in der Champions League spielen zu wollen und Titel zu gewinnen. In einem am Mittwoch wenige Stunden nach dem Abstieg von Serdars Klub FC Schalke 04 veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift Sport Bild hatte der 24-Jährige über seine Karriereplanung gesprochen. "Da frage ich mich, ob diese Spieler den Bezug zur Realität verloren haben", so Hamann bei Sky.

