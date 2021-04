Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem BVB gegen ManCity und Liverpool gegen Real Madrid

Borussia Dortmund hat in der Champions League noch alle Chancen auf das Halbfinale. Nach der späten 1:2 (0:1)-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City reicht der Mannschaft von Trainer Edin Terzic am Mittwochabend (21 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) bereits ein 1:0, um gegen den Favoriten weiterzukommen. Allerdings kommen die Gäste von Trainer Pep Guardiola mit festem Siegeswillen nach Deutschland: "Wir wollen ihnen zeigen, dass wir nicht nach Dortmund gekommen sind, um zu verteidigen. Wir wollen unser Spiel durchsetzen und gewinnen", sagte Guardiola.

Die Halbfinal-Gegner für die beiden Teams, die sich am Mittwochabend durchsetzen, stehen bereits fest: Schon am Dienstag sicherte sich Paris Saint-Germain dank der Auswärtstorregel gegen den FC Bayern einen Platz unter den besten Vier, während Chelsea trotz einer späten Niederlage gegen Porto weiterkam. Der Sieger des Duells BVB gegen ManCity tritt nun zuerst auswärts bei PSG an. Real oder Liverpool spielen zunächst zuhause gegen Chelsea. Die Hinspiele in der Runde der letzten vier finden am 27. April statt, die Rückspiele steigen eine Woche später am 4. Mai.