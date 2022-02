Vor dem Champions-League-Duell bei RB Salzburg: Was sich beim FC Bayern jetzt ändern muss

Nach dem Abschlusstraining an der Säbener Straße machte sich der FC Bayern am Dienstag auf zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei RB Salzburg (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN) – zur derzeit kürzestmöglichen Auswärtsfahrt, was europäische Wettbewerbe betrifft. Über die sehr stauanfällige Autobahn 8 ging es in rund eineinhalb Stunden kurz hinter die Grenze nach Österreich. Zunächst hatte man im Verein überlegt, erst am Spieltag rüberzufahren. Doch um nicht den Anschein eines Testspieltrips zu erwecken, wählte man die Variante Gewohnheit und buchte eine Übernachtung im Hotel Sheraton Grand Salzburg. Was angesichts der derben 2:4-Pleite beim VfL Bochum die Sinne für das große Ziel Henkelpott noch einmal schärfen sollte. Anzeige

Glaubt man den Worten der Beteiligten, dann hat die Lektion Bochum gesessen. "Das Erlebnis war katastrophal. Natürlich wird da die Ehre von uns jetzt ein bisschen gekitzelt“, sagte Thomas Müller und erklärte: "Weniger als 100 Prozent reichen in der Bundesliga nicht, daran wurden wir schmerzhaft erinnert.“ Nach seiner bereits fünften Pflichtspielniederlage im 31. Saisonspiel sagte Trainer Julian Nagelsmann: "Du kannst viele Dinge vorwegnehmen, wenn du die Gier hast. Die hatten wir gegen Bochum nicht.“ Das 2:4 war für ihn ein "Aussetzer". Wiederholung verboten. Erst recht jetzt, wo es ernst wird in der Königsklasse. "Es beginnt der Startschuss für eine Phase, die für uns sehr wichtig ist", betonte Müller, "wenn es Richtung Finale geht, ist die Qualitätsdichte sehr hoch."

Das Hinspiel wird eine richtungsweisende Partie für die Bayern. Folgt eine Reaktion? Worauf es für die Münchner ankommt bei der Weggabelung Salzburg, die zur scharfen Ausfahrt geworden ist. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.



Defensive Stabilität: Nagelsmann, der nach Bochum für seine plötzliche Umstellung von Dreier- auf Viererkette (zur Pause nach 1:4 rückgängig gemacht) kritisiert wurde, verteidigte sich am Dienstag: "Ich werde meine Herangehensweise nicht ändern." Wohl aber die Aufstellung. Der am Samstag indisponierte Innenverteidiger Dayot Upamecano wird Mittelfeldspieler Corentin Tolisso weichen müssen, die Taktik wieder ein 3-2-4-1 sein. Auf die Kritik von Ex-Bayern-Profi und Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus an Upamecano und Lucas Hernández ("Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei beiden nicht, Upamecano wirkt wie ein Fremdkörper") reagierte Nagelsmann leicht angefressen: "Ich kann nicht anfangen, jede Expertenmeinung, die ohne Druck aus dem Ledersessel geäußert wird, zu kommentieren."

Verbesserte Mentalität: Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß monierte via Servus TV: "Ich habe gehört, dass die Stimmung in der Mannschaft sehr gut ist – vielleicht zu gut, es gibt zu wenig Reibung! Das führt dazu, dass man gegen vermeintlich schwächere Gegner nur 75 oder 50 Prozent spielt." Hobbyphilosoph Müller meinte dazu: "Die Frage ist immer: Wie stark will man leiden? Wir wollen schon wieder da hinkommen, dass wir uns selbst quälen und dafür nicht den Druck von außen brauchen." Der wird kommen. Von knapp 30 000 Fans in der ausverkauften Red-Bull-Arena.