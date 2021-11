Für Gastgeber Dynamo Kiew kann das Spiel gegen den FC Bayern schon ein Endspiel sein. Die Ukrainer haben in der Champions League in vier Spielen nur einen Punkt holen können und stehen auf Rang vier der Tabelle der Gruppe E. In der Hinsicht, dass man in einer Gruppe mit Benfica Lissabon, dem FC Barcelona und dem FC Bayern spielt, ist die Bilanz der Mannschaft aus Kiew hingegen verträglich. Immerhin konnte Dynamo als klarer Underdog bislang einen Zäher gegen Benfica holen und sich in zwei Spielen gegen Barcelona stark präsentieren. Im Hinspiel gegen die Münchner Bayern ging Kiew indes mit 0:5 baden.